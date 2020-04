Corso gratuito in 8 videolezioni per diventare sommelier

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Facile Sommelier, in collaborazione con l'associazione di giornalisti agroambiente e food Arga Lombardia Liguria ha messo a disposizione gratuitamente un corso base (di 8 lezioni) più altri 4 video gratuiti (valore commerciale 60 euro) per imparare a conoscere i vini, come si servono, da dove arrivano e a quali piatti si abbinano.

In particolare Facile Sommelier consente l'accesso gratuito al "Vinoquiz" (per verificare la propria preparazione), passaggio necessario per lasciare il proprio indirizzo email al quale, una volta verificato, l'utente riceverà una personale password che permetterà di vedere i tutorial.

Creato da Massimo Morelli, sommelier e degustatore Ais, il portale Facile Sommelier insegna ciò che ruota intorno al mondo del vino e, sostenendo la politica del bere responsabile, si rivolge solo a maggiorenni.

"Abbiamo pensato- afferma Barbara Reverberi, presidente dell'associazione Arga Lombardia Liguria - che anche per i giornalisti del settore food fosse necessario offrire un'occasione di approfondimento e di formazione, a distanza, in modo da utilizzare al meglio il tempo che trascorriamo in casa".

