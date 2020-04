Bucci, Aspi lavora su elicoidale Ponte

"Abbiamo contatti costanti con Aspi che sta lavorando sull'elicoidale. Aspi ha detto che per metà maggio l'elicoidale sarà pronta, con tutti i lavori di manutenzione già finiti. Noi seguiamo i lavori e per ora non ci sono ritardi. E' una parte importante del ponte e deve essere finita prima che sia finita tutta la struttura". Lo ha detto il sindaco-commissario Marco Bucci a margine della cerimonia nel cantiere per il nuovo ponte di Genova, insieme al cardinale Angelo Bagnasco. Per quanto riguarda la rampa di accesso all'A7, Bucci ha sottolineato che a fine mese, "quando sarà finita la struttura si comincerà a Fare l'elevazione degli impalcati di rampa". Per quanto concerne i tempi, Bucci ha detto che "abbiamo previsto fine giugno" per il termine lavori "ma ci sono dei ritardi dovuti al coronavirus stimati in due-tre settimane.

Vediamo di recuperare i ritardi. Ma la tappa principale che abbiamo davanti è finire tutti gli impalcati, Vogliamo che dal di sotto il ponte sia completo, e questo accadrà un po' prima della fine di aprile".