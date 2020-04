A 78enne di Lavagna 1/a pensione consegnata da Carabinieri

Questa mattina a Lavagna i Carabinierihanno inaugurato il servizio di ritiro e consegna a domicilio della pensione, attivato pochi giorni fa dall'Arma con la stipula di una convenzione con Poste Italiane. La prima richiesta è arrivata da una signora di 78 anni, residente nella frazione di Santa Giulia, che aveva contattato il presidio locale giovedì chiedendo informazioni. Ieri il comandante della stazione dei carabinieri di Lavagna si è recato nell'abitazione dell'anziana per formalizzare la delega per il ritiro della pensione di aprile e di marzo, rimasta giacente nell'ufficio postale, per il timore della donna di esporsi al contagio.

Il servizio, gratuito e rivolto alle persone oltre i 75 anni, non titolari di libretto di risparmio o carta dedicata per il ritiro della pensione, è pensato per sostenere una fascia di popolazione particolarmente vulnerabile, sia sotto il profilo della salute, che dal punto di vista della sicurezza, atteso il fatto che spesso gli anziani sono vittime predilette di truffe, raggiri e furti. (ANSA).