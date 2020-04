Furbetti da Milano fermati in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 10 APR - Un paio di milanesi fermati e multati in A12 mentre andavano sulla riviera ligure, ma anche liguri che volevano raggiungere le seconde case nelle località di vacanza vicino a Genova. Nel primo giorno di attuazione del piano per bloccare gli spostamenti in Liguria, sono stati tanti i controlli e diverse le persone che hanno provato a muoversi senza un valido motivo. In A12, all'altezza dell'area di servizio Sant'Ilario Sud le pattuglie della polizia stradale hanno fermato tutte le auto chiedendo documenti e i motivi degli spostamenti. Lungo l'Aurelia, pattuglie dei carabinieri di Santa Margherita, Chiavari e Sestri Levante hanno passato al setaccio ogni mezzo. Anche l'elicottero dell'Arma ha sorvolato il Tigullio per segnalare assembramenti su spiagge e piazze. I controlli proseguiranno nella notte. Ieri sanzionate 149 persone su 3330 controlli. Tra queste due ecuadoriani trovati addormentati su un bus a Genova. (ANSA).