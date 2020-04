Precipita mentre lava vetri, muore donna

Una donna di 56 anni è morta dopo essere caduta dal terzo piano della sua abitazione a Santa Margherita Ligure (Genova) mentre lavava i vetri. E' successo intorno alle 12 in via Privata Giardini a Mare. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i medici del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Santa Margherita. (ANSA).