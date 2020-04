In auto senza giustificazione e con droga, arrestati

(ANSA) - GENOVA, 09 APR - I carabinieri della compagnia San Martino hanno arrestato due uomini di 29 e 32 anni, un egiziano e un marocchino, fermati durante un controllo in via San Fruttuoso anti-Coronavirus e trovati con 250 grammi di marijuana, nascosti in auto. Tre confezioni erano nascoste nel vano portaoggetti. Altri due involucri, invece, erano stati infilati dentro un piccolo doppio fondo sotto la leva del cambio. Oltre alla sanzione per inosservanza delle disposizioni per fronteggiare l'emergenza Covid-19 i due sono stati arrestati per detenzione di droga ai fini di spaccio. (ANSA).