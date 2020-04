Coronavirus: in Liguria altri 59 positivi

(ANSA) - GENOVA, 09 APR - Sono 4.070 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 59 in più rispetto a ieri. Le persone decedute sono complessivamente 682, 28 in più di ieri. Da inizio emergenza sono stati effettuati 18.446 tamponi (925 in più di ieri). I pazienti ospedalizzati sono 1.257 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 154 in terapia intensiva (+1). 1.994 persone positive proseguono il decorso a casa (13 in più di ieri), mentre sono clinicamente guarite (ma positive e quindi in isolamento al domicilio) 819 persone (51 più di ieri). I soggetti dichiarati guariti con due tamponi consecutivi entrambi negativi sono 266 (+27).