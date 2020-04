222 persone sanzionate ieri a Genova

(ANSA) - GENOVA, 09 APR - Sono 222 le persone sanzionate dopo essere state trovate in giro a Genova senza un valido motivo, su 3999 controllate. Mentre è stato multato un solo locale sui 819 controllati. Sono i dati raccolti dalla prefettura in base alle attività svolte dai carabinieri, polizia, guardia di finanza e municipale. Tra le persone sanzionate anche alcuni recidivi. Tra questi un senegalese di 30 anni che ha cercato di scappare al controllo ed è stato fermato con lo spray al peperoncino. E ancora, in piazza Montano, i poliziotti hanno denunciato un ragazzo di 20 anni che ha cercato di giustificare l'uscita dicendo che doveva andare ad aiutare un amico che stava ristrutturando casa. Lo stesso era stato già denunciato lo scorso 4 aprile. In via Fillak, infine, denunciate tre persone, due ecuadoriani di 21 e 24 anni e un boliviano di 25, che erano andati a prendere un caffè a un distributore automatico. Il più anziano dei tre aveva anche nove grammi di marijuana. (ANSA).