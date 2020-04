Coronavirus: Genoa; Nicola "ci faremo trovare pronti"

(ANSA) - GENOVA, 08 APR - "È chiaro che passato un certo tempo bisognerà rifare una mini-preparazione o una preparazione a tutti gli effetti, visto che stiamo andando verso un periodo di sosta anche superiore a quella estiva, ma non sta a noi decidere quello che si farà. Sta a noi farci trovare pronti: questo è il nostro vero compito". Così il tecnico del Genoa Davide Nicola alla tv ligure Telenord parla di queste settimane di attesa a causa dell'emergenza coronavirus e poi aggiunge: "Inizialmente ci vorrà un po' di tempo per ritrovare meccanismi e fluidità, ma è anche vero che non si ripartirà più proprio da zero…e questo varrà per tutti. I ragazzi ormai ho imparato a conoscerli e loro conoscono me: lo scopo è rendere produttivo il tempo e rimetterci subito in carreggiata. Non sono preoccupato di questo aspetto e sono convinto che il lavoro verrà ripreso come si deve", conclude il tecnico rossoblu. (ANSA).