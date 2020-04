Si appende a ringhiera per evitare controlli

(ANSA) - GENOVA, 07 APR - Si è aggrappato alla ringhiera del balcone, rimanendo in bilico dal quarto piano, per non farsi multare una seconda volta. È successo lunedì notte a Chiavari.

Il ragazzino, 16 anni, è stato afferrato da un agente del commissariato e riportato in casa. I poliziotti erano stati chiamati da alcuni residenti che avevano segnalato una festa in corso con musica ad alto volume. Dentro l'abitazione c'erano cinque persone, maschi e femmine di età compresa tra i 16 e i 22 anni. Il minorenne è stato multato con il doppio della sanzione perché già recidivo. (ANSA).