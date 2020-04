Samp consegna 300 uova Pasqua a Gaslini

La Sampdoria non dimentica una tradizione che va avanti dal 1978 e quest'anno continuerà, anche se in forma diversa a causa dell'emergenza Coronavirus, a rendere felici a Pasqua i malati dell'Ospedale Gaslini di Genova. La scoietà ha già consegnato 300 uova. Tramite l'account Twitter della società il capitano blucerchiato FabioQuagliarella ha voluto far sentire la vicinanza della squadra ai piccoli pazienti ricoverati con un video: "Non potremmo essere lì fisicamente, ma ci saremo. Abbiamo appena consegnato al Gaslini 300 uova di Pasqua blucerchiate, che verranno presto distribuite nei reparti. A nome della Sampdoria, della società, dello staff e dei miei compagni, saluto tutti i bambini e le loro famiglie, con l'augurio di vederci presto" ha detto l'attaccante. (ANSA).