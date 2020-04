Coronavirus: no Consiglio Liguria a mascherine via posta

Il Consiglio regionale della Liguria riunito in videoconferenza ha respinto un ordine del giorno del M5S che proponeva di distribuire ai cittadini le mascherine chirurgiche acquistate dalla Regione attraverso il servizio postale, non utilizzando le farmacie e le edicole. Sono stati 17 i voti contrari (centrodestra), 9 i favorevoli (M5S e Pd) e tre gli astenuti. Per "evitare assembramenti" il M5S ha chiesto che la distribuzione ai cittadini del milione di mascherine chirurgiche marchiate 'Protezione civile regionale' avvenga con un invio nominale attraverso raccomandate con ricevuta di ritorno direttamente a casa di ogni cittadino.

Secondo la capogruppo M5S Alice Salvatore "il servizio avrebbe dovuto essere a costo zero per gli enti locali, visto che si poteva chiedere alle Poste di mettersi a disposizione durante l'emergenza". La Regione Liguria prevede di iniziare la distribuzione delle mascherine a partire dalla giornata di venerdì attraverso farmacie ed edicole. (ANSA).