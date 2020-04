Coronavirus: cardinale Bagnasco benedice mezzo polizia

Il cardinale Angelo Bagnasco, vescovo di Genova, ha benedetto questo pomeriggio il mezzo del VI reparto mobile impegnato in questi giorni a pulire e disinfettare le strade della città in collaborazione con Amiu.

Il cardinale, accompagnato dal questore Vincenzo Ciarambino, si è fermato a parlare con gli agenti, a distanza di sicurezza, per chiedere come viene svolto il lavoro di sanificazione. (ANSA).