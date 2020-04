Genova giovedì distribuisce buoni spesa

(ANSA) - GENOVA, 6 APR - Sono circa 22 mila le domande presentate (alle 16 di oggi) per i buoni spesa emessi dal Comune per le famiglie in difficoltà per la situazione Coronavirus.

L'amministrazione è convinta che siano già arrivate richieste per oltre 33 mila persone, ovvero la platea che potrà usufruire dei voucher da 100 euro. "Abbiamo aperto un conto corrente venerdì scorso per fare in modo che chi volesse potesse contribuire e aumentare il plafond di 3 milioni - dice l'assessore al Bilancio Piciocchi - non abbiamo ancora le risultanze ma stimo che ci siano già 50 mila euro a disposizione". Da domani si stilerà la graduatoria. L'assessore al Sociale Fassio ha elencato i 24 siti in tutti i quartieri cittadini dove da giovedì mattina, saranno distribuiti i voucher. I cittadini saranno contattati e invitati in un sito con appuntamento: "Troveranno uno sportello con 8 operatori, 5 delle forze dell'ordine, per garantire la sicurezza visto che si tratta di voucher di valore e tre operatori che verificheranno i documenti".