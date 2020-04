Coronavirus: scontro Regione Ordine medici su contagiati

E' scontro in Liguria tra l'Ordine dei medici e la Regione sulla percentuale di operatori sanitari contagiati dal coronavirus. Secondo l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Genova "in Liguria il numero degli operatori sanitari contagiati dal coronavirus rispetto al numero totale dei positivi sfiora il 15%" conteggiando il settore extraospedaliero e le rsa. Il presidente della Regione Giovanni Toti replica definendolo "un dato al di fuori di ogni possibilità in tutta franchezza, i test sierologici che stiamo facendo ci danno un tasso di infezione del 3% del personale sanitario, il 15% mi sembra una cifra al di là di ogni possibile approssimazione. Siamo lontanissimi". (ANSA).