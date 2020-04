Coronavirus: A.Mittal, a Genova riparte la produzione

Ripresa la produzione nello stabilimento Arcelor Mittal di Cornigliano fermo dal 23 marzo per l'emergenza coronavirus. Stamani c'è stato l'avvio graduale del ciclo della banda stagnata per la produzione delle lattine per l'industria alimentare (la richiesta è aumentata). Obiettivo è che il ciclo della latta arrivi a regime entro il 20 aprile.

La ripartenza è avvenuta, verificata l'applicazione delle misure di sicurezza, con 60 persone, su tre turni (più impiegati in smart working) per arrivare progressivamente a 200. (ANSA).