Da prodotti cosmetici gel disinfettante

(ANSA) - GENOVA, 04 APR - Trasformare il gel disinfettante per le mani, diventato in questa emergenza un bene di uso comune, in un prodotto che aggiunge alla protezione anche le caratteristiche di una crema cosmetica per le mani. È stata questa l'idea di Hug Research Labs, start-up genovese, che abitualmente realizza prodotti cosmeceutici anti-aging, che ha convertito i suoi laboratori per realizzare un gel detergente di ultima generazione che garantisce anche un'auto-protezione a lungo termine e priva di effetti collaterali. "Nelle ultime settimane, sempre più persone si sono ritrovate la pelle delle mani rovinata dall'uso frequente dei disinfettanti tradizionali - ha detto Selena Bozzolasco, di Hug - e per questo abbiamo avuto l'idea di intervenire prima che si manifestino danni gravi con un prodotto che sappia combinare la cosmesi alla farmaceutica pura la cosiddetta cosmeceutica. Abbiamo deciso di sfruttare il bagaglio di esperienze maturato per metterlo al servizio della comunità".