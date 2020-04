Rapallo, obbligo mascherina in negozi e uffici per tutti

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha disposto un'ordinanza che stabilisce l'obbligatorietà dell'uso della mascherina protettiva in tutti quei luoghi dove è possibile incontrare persone. Il provvedimento entrerà in vigore dalla mezzanotte di domani e resterà valido fino alle 24 del 13 aprile. L'amministrazione comunale fa sapere che ci sarà modo di adeguarsi fino al 6 aprile. Nel caso in cui non si riescano assolutamente a reperire le mascherine sarà obbligatorio coprire le vie aeree anche con sciarpe o foulard. Le mascherine devono essere utilizzate obbligatoriamente solo per l'accesso a esercizi commerciali, uffici pubblici, banche e ogni luogo in cui è previsto l'ingresso di persone. "E' una misura in più che serve a non vanificare gli sforzi che stiamo facendo in questi giorni per contrastare il coronavirus", dice il sindaco.