Covid-19, altre 134 assunzioni nella sanità ligure

Prosegue il piano di assunzioni straordinarie di personale sanitario per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Rispetto alla scorsa settimana sono stati assunti ulteriori 134 professionisti per un totale di 381 unità, di cui 130 medici e 129 infermieri oltre ad operatori sociosanitari, tecnici di laboratorio e altre figure (per 122 unità complessive), indispensabili per coprire il crescente fabbisogno. Fra gli assunti, anche 58 specializzandi e alcuni tra medici e infermieri rientrati in servizio dalla pensione.

"Stiamo procedendo come previsto con le procedure semplificate per le assunzioni - spiega l'assessore alla Sanità Sonia Viale - che andranno avanti fino alla fine dell'emergenza". Tra il personale già assunto al Policlinico San Martino anche 9 operatori per il Numero unico 112.