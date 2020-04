Famiglia Garrone Mondini dona 1 milione

(ANSA) - GENOVA, 2 APR - La famiglia Garrone Mondini, attraverso la holding San Quirico, ha messo a disposizione un milione per le strutture ospedaliere genovesi impegnate nella lotta al coronavirus. Una parte è stata destinata all'allestimento e all'acquisto della strumentazione per il nuovo laboratorio di diagnostica e ricerca Covid dell'Ospedale San Martino ed un'altra all'Ospedale Galliera a supporto del progetto di diagnostica rapida per la rilevazione del virus che consentirà di effettuare uno screening veloce dei pazienti in ingresso al pronto soccorso e di tutto il personale medico agevolando il reinserimento veloce in servizio di medici e infermieri attualmente in quarantena. "L'impegno e il lavoro senza sosta dei sanitari ha bisogno della nostra vicinanza e solidarietà. Per questo la famiglia Garrone Mondini ha deciso di offrire un aiuto concreto a supporto delle necessità più urgenti di chi è impegnato in prima linea". La famiglia controlla il marchio Erg e Giovanni Mondini è presidente di Confindustria Genova.