Savoretti canta per ospedale San Martino

Il cantante italo-inglese Jack Savoretti pubblica domani da Londra 'Andrà tutto bene', il suo primo brano in italiano, nato in una sessione di scrittura live su Instagram insieme ai suo fan italiani durante la prima fase di blocco totale in Italia. I proventi andranno in beneficenza all'Ospedale San Martino di Genova, sua città d'origine. "La risposta dell'Italia a questo evento - dice Jack Savoretti - ha aperto la strada al mondo mostrando unità e bellezza in tutte le circostanze". Jack ha registrato il brano a casa, nel suo studio sulla traccia prodotta da Cam Blackwood, gli archi sono arrangiati ed eseguiti da Davide Rossi e mixati da Daniel Moyler, tutti da remoto. L'Ospedale userà il ricavato per il progetto #genovapersanmartino che consente di aumentare posti letto, acquistare dispositivi di protezione, assumere personale.

"Siamo lusingati dalla scelta di Jack" ha detto il direttore scientifico Antonio Uccelli.