Covid, in Liguria 32 nuove vittime

In Liguria si registrano 185 nuovi casi di coronavirus, che portano i positivi al Covid-19 in regione a 3.103. Sono invece 32 le nuove vittime, per un totale di 460. Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, dei positivi totali, 1293 sono gli ospedalizzati, di cui 179 in terapia intensiva; sono al domicilio 1350 persone (176 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 460 (48 più di ieri). I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 95 (27 più di ieri).