Comune Genova, al via domande buoni spesa

Partono venerdì le domande online per i buoni spesa da 100 euro. Lo comunica il Comune di Genova che dà priorità alle famiglie con disabili e minori. La domanda per ricevere i buoni spesa da 100 euro per chi è in difficoltà economica per colpa del Coronavirus si potrà presentare fino alla mezzanotte di lunedì 6 aprile. La tempistica, si legge nella nota del Comune "è così ristretta per avviare il prima possibile la distribuzione dei buoni". Se allo scadere dei termini per la presentazione delle domande dovessero risultare ancora disponibili delle risorse, saranno riaperti i termini fino al completo esaurimento del budget. I buoni andranno a circa 30 mila persone. Il Comune attinge ai 3 milioni di euro assegnati dal Governo con il Fondo di solidarietà alimentare. I voucher saranno cartacei e in tagli da venti euro, i negozi di alimentari convenzionati sono circa 350, ma l'obiettivo del Comune è di permettere anche a altri di convenzionarsi.