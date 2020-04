A Sestri P. muro per 'Spesa sospesa'

Una signora lascia un sacchetto di generi alimentari appeso alla grata dal sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente e si allontana dal 'Muro della Gentilezza'. "Ho lasciato generi alimentari. Avrei voluto metterci più roba ma non potevo. Spero vadano a chi ne ha bisogno". Un cartello recita 'prendi quello che ti serve'. E' la Spesa Sospesa, così è stata rinominata questa bella iniziativa per le persone più' bisognose. "Dovrebbe essere pubblicizzata di più. Le persone si devono aiutare soprattutto in un momento come questo a causa dell'emergenza Coronavirus".

"Fosse per me - continua la signora - dovrebbe essere fatta un'iniziativa di questo genere nei supermercati, che ne so un carrello dove chi può mette quello che vuole". Il 'Muro' della solidarietà si è sviluppato qui tempo addietro dall'idea di Federica Martellotta, un' infermiera del Asl 2 dell'ospedale Santa Corona e impegnata nel sociale. Oggi quanto mai importante con le nuove difficoltà economiche per l'emergenza coronavirus.