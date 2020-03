Msc Opera: 16 positivi, anche un medico

(ANSA) - GENOVA, 31 MAR - "Continuano le criticità a bordo della Msc Opera, nave contaminata, con 16 marittimi positivi, tra cui il medico di bordo e un infermiere, che saranno sostituiti nella giornata di domani. Un positivo è stato ricoverato all'ospedale Galliera". Lo rivela l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. "A bordo ci sono ancora 160 persone, domani effettueremo i tamponi su alcuni cittadini extra comunitari che se negativi lasceranno la nave per essere destinati ai loro Paesi, il nostro obiettivo è arrivare a 80 marittimi a bordo", commenta. Intanto domani una cittadina francese positiva al coronavirus a bordo della Msc Opera ormeggiata nel porto di Genova da giorni sarà trasferita in modo protetto alla frontiera con la Francia d'intesa con il Governo francese. Sempre domani faranno rientro in Francia due francesi dell'equipaggio di Msc Splendida l'altra nave ormeggiata in porto a Genova. Sono negativi e partiranno con auto messe a disposizione della compagnia".