Covid, a Genova 552 sanzionati con nuove norme

Sono stati 15.213 i genovesi controllati dal 26 marzo, giorno dell'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale per l'emergenza Coronavirus, a ieri.

Di questi son stati 552 quelli sanzionati. Sono i dati raccolti dalla prefettura dalle segnalazioni di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Si tratta di numeri sempre alti ma in lieve calo rispetto alla settimana precedente quando ancora chi veniva beccato in strada senza un valido motivo (per lavoro, salute, o necessità) veniva denunciato per inottemperanza a un ordine dell'autorità. Dal 20 al 23 marzo, infatti erano state denunciate 731 persone.