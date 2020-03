Coronavirus:Esaote consegna 103 ecografi

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAR - Esaote ha consegnato 103 ecografi portatili in quattro regioni, commessa aggiudicata nell'ambito della gara indetta da Consip per conto della Protezione Civile per 155 ecografi a supporto del sistema sanitario nazionale. "I sistemi a ultrasuoni - si legge in una nota - che andranno a supportare i reparti di terapia intensiva, rianimazione ed emergenza-urgenza italiani per far fronte alla pandemia Covid-19 sono stati consegnati a Toscana, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche". L'operazione, afferma Esaote, tra i leader mondiali nei sistemi di imaging diagnostico medicale, "conferma la piena operatività dell'azienda anche durante l'emergenza Covid-19 e il forte sostegno al sistema sanitario nazionale".