Bucci, per il ponte ritardo di 3 settimane sull'inaugurazione

"Rispetto alla best option di fine giugno abbiamo accumulato due o tre settimane di ritardo. Oggi non so dire ai genovesi quando potremo inaugurare il nuovo ponte, speriamo ancora di potere recuperare qualcosa". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci durante un'informativa al consiglio comunale. "Spero che il 15 aprile come previsto potremo avere tutti gli impalcati in quota - ha aggiunto - per poi procedere con gettata e asfaltatura". Questa settimana in cantiere si procede con due vari, quello di una parte di spalla e quello di una campata tra le pile 12 e 13.