Assessore Berrino ammaina bandiera Ue da ufficio

L'assessore regionale di Fratelli d'Italia, Gianni Berrino, ha ammainato la bandiera dell'Unione Europea, dal proprio studio, come segno di protesta contro le scelte della comunità europea per la lotta al coronavirus, tra cui il no agli eurobond. "La rimetteremo al suo posto appena l'Europa rimetterà l'Italia e gli Italiani al centro dell'Europa", scrive Berrino su un post pubblicato sulla propria pagina Facebook.