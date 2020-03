Toti,cure ospedale a malati Covid a casa

In Liguria i medici di famiglia potranno distribuire e somministrare ai malati di coronavirus, se necessario, farmaci utilizzati normalmente solo in ospedale.

E' una delle novità con le quali la Regione, annuncia il presidente Giovanni Toti su Facebook, potenzia da questa settimana l'assistenza a domicilio per i pazienti Covid-19. Toti parla di un "accordo con i medici di famiglia per l'accompagnamento a domicilio dei pazienti".