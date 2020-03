Ponte Genova: Piano a lavoratori, "siete come i medici"

Il ringraziamento di Renzo Piano ai lavoratori di Fincantieri Infrastructure impegnati nella costruzione del nuovo ponte di Genova, al lavoro nel cantiere anche in questi giorni di piena emergenza. L'architetto, che ha firmato il progetto del nuovo ponte, ha voluto renderlo visibile pubblicando un video sulla pagina Instagram di Fincantieri.

"Grazie - ha detto - Un grande grazie per quello che state facendo. Fin dall'inizio ho avuto l'idea che chi sa fare navi sa fare tutto. E allora è venuta fuori l'idea di un ponte come una chiglia di nave come un grande vascello bianco che attraversa la vallata. Siete stati straordinari in quello che avete fatto e siete ancora più straordinari oggi a metterci tutta questa energia e questa generosità. Voi siete un po' come i medici oggi. Loro con abnegazione, con forza e con coraggio lavorano negli ospedali e voi lavorate su questo cantiere che non si può fermare. Lavorate in sicurezza - chiede Piano -, siate prudenti.

Avete tutta la mia gratitudine. Grazie". (ANSA).