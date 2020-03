A Spezia la scuola digitale va in tivù

Come ai tempi del maestro Manzi, la scuola alla Spezia in tempo di emergenza verrà fatta alla tv. Una piccola emittente, Tele Liguria Sud, tv comunitaria che fa riferimento alla diocesi, da giovedì 2 aprile metterà a disposizione tutti i suoi canali del digitale terrestre per consentire di portare le lezioni in tutte le case. Una soluzione che consentirà di superare il divario digitale tra chi possiede un computer e 'giga' da spendere e chi no. "Raggiungiamo così anche chi vive in zone di montagna e ha problemi di connessione.

Chi è meno abbiente e non ha strumenti tecnologici, o chi ha un solo Pc in famiglia che in questo momento deve essere utilizzato magari anche per lo smart working. Ma questa iniziativa ci permetterà anche di tornare a portare le lezioni nelle carceri", spiega il responsabile per La Spezia dell'ufficio scolastico regionale Roberto Peccenini.