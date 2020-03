A Genova 40 stanze per medici e infermieri

(ANSA) - GENOVA, 30 MAR - ''Da oggi a Genova sono a disposizione 40 camere con bagno all'interno del Seminario Maggiore in Salita Cavallo 104 e 14 mini alloggi nell'ex Ospedale psichiatrico di Quarto per i medici e gli infermieri impegnati nella lotta al coronavirus negli ospedali e nelle strutture sociosanitarie''. Lo annuncia in una nota la vicepresidente e assessora alla Sanità Sonia Viale, parlando di un accordo tra Regione Liguria, Comune di Genova e Federazioni degli Ordini dei medici e degli odontoiatri della Liguria, con il coordinamento degli Ordini degli infermieri della Liguria, per offrire agli operatori un appoggio in questo momento di grande sforzo di tutto il sistema.

''Una scelta effettuata per venire incontro alle esigenze del personale che vuol trovare un alloggio diverso dal proprio domicilio per maggiore tutela dei familiari e dei pazienti- aggiunge l'assessore Viale -, siamo riconoscenti a persone che stanno combattendo una battaglia campale per tutti noi''.