Green pass: nuovo sit-in al Pantheon, in piazza Forza Nuova

Nuovo sit-in contro il Green pass oggi a Roma. In piazza anche il leader di Forza Nuova Roberto Fiore. I partecipanti, che si sono radunati al Pantheon, hanno esposto striscioni con su scritto "No Green pass" e "Giù le mani dai bambini". "Stamattina - ha spiegato Fiore - intorno alle 7.30 Giuliano Castellino e altri 4 dirigenti romani di Forza Nuova, in prima prima linea anche durante l'ultima manifestazione di piazza del Popolo, sono stati prelevati a casa e portati in questura proprio nel giorno in cui era stata indetta una nuova manifestazione. Sono stati rilasciati solo quando la giornata era ormai conclusa". Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia, i cinque esponenti di Forza nuova sono stati controllati e identificati. Al termine delle procedure sono stati rilasciati.