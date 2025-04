Vescovo Terni, delusioni siano superate con maturità

"L'efferatezza del gesto addolora non solo gli animi sensibili, ma interpella l'intera comunità sul senso della vita e sull'educazione di tutti, affinché i contrasti e le delusioni vengano affrontati e superati con adeguata maturità": il vescovo di Terni Francesco Antonio Soddu parla così del femminicidio di Ilaria Sula, la studentessa originaria della città umbra. "Sono profondamente addolorato per la morte della giovane Ilaria e sono vicino alla sua famiglia" spiega in una dichiarazione all'ANSA.

Per il vescovo "insieme all'istintiva reazione di sdegno per quello che sta accadendo, sarà necessario costruire ambiti, percorsi e luoghi educativi in cui prevalga l'amore per la vita, il suo rispetto e il rifiuto assoluto di ogni tipo di violenza, ad iniziare da quella verbale". "La nostra vicinanza, pertanto, non sarà mai limitata a casi sporadici - ha concluso monsignor Soddu -, ma diventi un presidio stabile di accompagnamento e sostegno alle fragilità di tutti ad iniziare dei giovani".





