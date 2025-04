Studentessa uccisa, una telecamera ha ripreso auto dell'ex

Una telecamera di sorveglianza ha immortalato l'auto di Mark Antony Samson, il 23enne accusato del femminicidio di Ilaria Sula. Un fotogramma in cui si vede il mezzo, intorno alle 18 del 26 marzo, nella zona di Pola, in provincia di Roma, dove il giovane si è sbarazzato del corpo della ragazza, chiuso in una valigia, gettandolo in dirupo. In base a questo elemento l'omicidio potrebbe essere avvenuto nelle 22 ore precedenti visto che l'ultimo messaggio vocale della 22enne risale alla sera del 25 marzo.

Al vaglio degli inquirenti resta la posizione dei genitori che erano presenti in casa, in via Homs, nel quartiere Africano, quando Samson ha aggredito Ilaria uccidendola con una serie coltellate. Nella camera del ragazzo sono state individuate tracce di sangue. Gli inquirenti sono al lavoro per accertare un eventuale concorso nell'occultamento del cadavere della ragazza da parte del padre e dalla madre sentiti ieri in questura.





