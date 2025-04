Heineken lancia Bar Dating, una web app per scoprire nuovi bar

Trovare il locale perfetto in modo facile e divertente, grazie al meccanismo tipico delle app di incontri, lo swipe, applicato ai bar. Heineken lancia 'Bar Dating', una web app che invita i giovani a uscire dalla loro comfort zone e a lasciarsi conquistare da nuovi bar, per una vita sociale più ricca e stimolante.

Del resto i dati lo confermano: oltre 7 giovani su 10 (73%) tendono a tornare sempre negli stessi locali quando escono con gli amici, nonostante il 49% dichiari di amare la varietà e il desiderio di esplorare nuove connessioni. Lo rileva un sondaggio condotto da OnePoll per Heineken. Cosa li frena? Il 20% teme di scegliere un posto che potrebbe non piacere al gruppo, il 18% è scoraggiato dal cercare di mettere tutti d'accordo e il 15% si sente sopraffatto dalla quantità di opzioni disponibili. La voglia di cambiare però c'è, il 58% dei 18-34enni vorrebbe scoprire nuovi locali esattamente come fa con gli appuntamenti: con uno swipe.

"Sappiamo che i giovani italiani si sentono spesso bloccati nella loro bolla sociale, dove anche scoprire un nuovo bar può rivelarsi complicato - ha commentato Michela Filippi, Marketing Director di Heineken Italia -. Bar Dating vuole rompere questo schema rendendo più facile che mai scoprire nuovi locali, vivere nuove esperienze e uscire dalla propria comfort zone".

Il bar si conferma come il posto preferito per fare nuove conoscenze e ravvivare anche la propria vita sociale. Per il lancio della web app, Heineken ha scelto Tommaso Zorzi, conduttore tv e digital creator, come ambassador. "È ora di iniziare a 'uscire' con più bar e a esplorare cose nuove! - commenta -. Restare fedeli alle solite abitudini è rassicurante, ma diciamolo: la monotonia non fa scintille. Come in ogni relazione, il segreto sta nell'introdurre un po' di novità". Per celebrare il lancio della web app, Heineken dà il via agli eventi #BarDating a Roma e Milano nei weekend del 9-10 e 16-17 maggio.



