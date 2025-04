Gualtieri, gravissimo l'emendamento anti ballottaggi

Il sindaco di Roma e presidente di Autonomie locali italiane, Roberto Gualtieri, giudica "una cosa gravissima anzitutto per il metodo" l'emendamento anti-ballottaggi per le elezioni del sindaco nei Comuni con più di 15mila abitanti presentato dalla maggioranza al Senato. "E' assolutamente incredibile che si possa solo pensare di modificare una legge elettorale con un emendamento in conversione di un decreto che parla d'altro" , ha detto a margine dell'assemblea che si tiene a Perugia. "Una cosa di una gravità inaudita e siamo certi che verrà dichiarata inammissibile", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA