Contro femminicidi studentesse mobilitazione in scuole Lazio

Mobilitazione nelle scuole del Lazio dopo i due femminicidi che hanno avuto come vittime studentesse universitarie. Per far sentire la loro rabbia gli studenti con un'iniziativa simbolica hanno intitolato le scuole con i nomi delle donne uccise nel 2025 per mano di un uomo e nel primo pomeriggio scenderanno in piazza.

"È successo di nuovo, ancora e ancora. Due vittime in due giorni, due sorelle strappate brutalmente dalla loro vita - spiega Bianca Piergentili, coordinatrice regionale della Rete degli studenti medi del Lazio - Siamo stanche di vedere come in Italia non si faccia nulla per combattere il fenomeno, per fermare la cultura patriarcale, quella cultura che arriva a uccidere. Due giorni, due femminicidi e il Governo sta in silenzio.Da anni chiediamo prevenzione, informazione, contrasto, chiediamo un'educazione sessuo-affettiva vera ma il Ministro Valditara tace e chiama antiabortisti nelle scuole. Per questo oggi ci siamo mobilitati nelle scuole e scenderemo in piazza alle 14:30 in piazzale Aldo Moro".



