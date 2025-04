Chitarre del Mediterraneo, a Roma Pablo Sáinz-Villegas

Torna a Roma a grande richiesta il 12 aprile Pablo Sainz Villegas, chitarrista acclamato come successore di Andrés Segovia, ambasciatore della cultura spagnola nel mondo e ormai un habitué della Istituzione Universitaria dei Concerti, che quest'anno ha ampliato il suo contributo artistico con la rassegna di quattro concerti 'Chitarre del Mediterraneo, un viaggio musicale attraverso Spagna e Italia', realizzata in collaborazione con l'Instituto Cervantes.

Compositori spagnoli come Joaquín Rodrigo, Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Francisco Tárrega e Fernando Sor si intrecciano con i loro contemporanei italiani, come Domenico Scarlatti, Mauro Giuliani, Mario Castelnuovo-Tedesco e Carlo Domeniconi. "La chitarra classica non è solo uno strumento - è statio spiegato -, è un simbolo che rappresenta la vasta produzione musicale di questi due paesi nel corso dei secoli. Attraverso le sue melodie, si esprime l'essenza di due popoli che hanno condiviso tradizioni, influenze e una profonda connessione culturale. Oggi più che mai, celebriamo questa eredità comune attraverso l'arte e la musica". La rassegna si apre alle 17:30 nell'Aula Magna della Sapienza proprio con il concerto del grande chitarrista spagnolo per un programma che spazia dalla Ciaccona dalla Partita n. 2 BWV 1004 di Bach, arrangiata per chitarra dallo stesso Sáinz-Villegas, ad alcuni grandi compositori spagnoli a cavallo tra fine Ottocento e Novecento come Enrique Granados, Isaac Albeniz, Francisco Tárrega e Joaquín Rodrigo fino a due contemporanei, lo spagnolo Francisco Coll e l'italiano Carlo Domeniconi.

Pablo Sainz Villegas è stato il primo chitarrista solista a esibirsi alla Carnegie Hall di New York da quando lo fece il maestro Andrés Segovia e il primo chitarrista a suonare il Concerto di Capodanno con i Berliner Philharmoniker sotto la direzione di Kirill Petrenko.

La rassegna prosegue al Nuovo Teatro Ateneo il 9 maggio con Carlotta Dalia e il 14 maggio con Andrea Roberto. L'ultimo appuntamento, in Aula Magna, è il 24 maggio con Gian Marco Ciampa.



