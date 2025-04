Autopsia, Ilaria Sula uccisa con tre coltellate al collo

Ilaria Sula è stata colpita con tre coltellate al collo ed è morta, per shock emorragico. Sono questi i primi risultati, in base a quanto si apprende, dell'autopsia effettuata presso l'Istituto di medica legale della Sapienza su disposizione della procura di Roma. Al momento dall'esame autoptico non è possibile individuare il giorno e l'ora della morte: serviranno ulteriori esami i cui risultati arriveranno nelle prossime settimane. La ragazza è stata uccisa dal suo ex che ha confessato l'omicidio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA