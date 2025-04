'Antico presente', con Giuli tra le pagine del 'sacro vivente'

"Come magneti con la limatura di ferro, i luoghi del passato più remoto attraggono, plasmano nuove forme, costringendo talvolta a un attimo di silenzio perfino l'animo volgare dell'uomo moderno". È questa la premessa di 'Antico presente. Viaggio nel sacro vivente', nuovo libro di Alessandro Giuli, giornalista, saggista e ministro della Cultura, edito da Baldini & Castoldi.

Non a caso è Andrea Carandini che scrive la prefazione di questo volume che sarà in libreria dal 15 aprile e si propone come una guida d'autore per scoprire i miti che hanno raccontato la storia dell'Italia antica, un itinerario curioso tra i luoghi e le leggende del nostro paese.

Dalle popolazioni italiche al mondo etrusco e romano, Giuli guida il lettore moderno a riscoprire le tracce nascoste di quel mondo antico. Un viaggio nell'Italia meno conosciuta, che inizia con le sorprese che anche un museo a cielo aperto come Roma può ancora riservare, per seguire vie poco battute tra Maremma, Tuscia e Abruzzo, rievocando epiche battaglie, miti fondativi e leggende che hanno plasmato la civiltà italica. Un viaggio tra le storie di un tempo sempre presente, che si allunga verso il Mediterraneo, in Puglia, dove i Cartaginesi atterrirono i Romani, nell'eco della Magna Grecia, fino a lambire i confini estremi del mare nostrum, in paesi lontani, ma da sempre legati all'Italia per storia e cultura.

Prima di succedere a Gennaro Sangiuliano alla guida del MiC nel settembre del 2024, Giuli è stato vicedirettore del Foglio nel 2008 e poi condirettore fino al 2017. Da dicembre 2022 a settembre 2024 ha presieduto la Fondazione Maxxi di Roma. È autore di diversi libri, tra cui Il passo delle oche. L'identità irrisolta dei postfascisti (2007), Venne la Magna Madre. I riti, il culto e l'azione di Cibele Romana (2012) e Gramsci è vivo.

Sillabario per un'egemonia contemporanea (2024).



