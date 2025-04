Ucciso con un colpo di pistola vicino Roma, fermato un 28enne

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Cosimo Ciminiello, il 37enne originario di Modugno ucciso con un colpo di pistola al petto a Nettuno, vicino Roma, lo scorso 23 marzo. I poliziotti della Squadra Mobile di Roma e del commissariato Anzio-Nettuno hanno eseguito un decreto di fermo disposto dalla Procura della Repubblica di Velletri nei confronti di un 28enne, residente nella cittadina, ritenuto presunto responsabile del delitto.

Il fermo è scattato al termine di un'attività tecnica degli agenti della Squadra mobile e del commissariato e all'ascolto di testimoni, parenti della vittima e conoscenti dell'indagato.

Fondamentale nella ricostruzione della dinamica è stata l'analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, che hanno immortalato l'auto usata dal 28enne per raggiungere il luogo dell'omicidio. Sono in corso indagini sul movente. Gli investigatori non escludono la pista del debito di droga visti i precedenti specifici del fermato. Al momento l'arma del delitto non è stata ritrovata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA