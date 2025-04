Mostre: dialogo tra opere Carlo Levi e Piero Martina

Una grande mostra, ospitata alla Galleria d'Arte Moderna di Roma, a cinquant'anni dalla scomparsa del pittore e scrittore antifascista Carlo Levi racconta l'amicizia con Piero Martina e l'arte del collezionismo. Dall'11 aprile al 14 settembre più di sessanta opere dei due artisti, messe in costante dialogo e provenienti per la maggior parte dalla Fondazione Carlo Levi di Roma e dall'Archivio Piero Martina di Torino, insieme ai prestiti di importanti istituzioni culturali italiane e di collezioni pubbliche e private, offrono un'ampia panoramica della produzione pittorica dei due artisti, legati per oltre tre decenni da lunga e solida amicizia. Il percorso espositivo pone a raffronto i dipinti di Levi e Martina realizzati dagli anni Venti-Trenta fino ai Sessanta concentrandosi sul decennio del dopoguerra, una stagione vivace e intensa d'impegno sociale e ricerca espressiva che i due amici hanno condiviso sullo sfondo di un lungo soggiorno romano.

All'interno della mostra, una sezione è interamente dedicata a diciannove dipinti di Carlo Levi per la prima volta esposti al pubblico che rappresentano il corpus della Collezione Angelina De Lipsis Spallone. La raccolta nasce dall'amicizia tra Angelina De Lipsis, medico e collezionista d'arte scomparsa nel 2020, appassionata sostenitrice della pittura di Levi, e Linuccia Saba, figlia di Umberto e compagna di Carlo Levi negli anni romani. Inoltre, grazie ad un prestito dalla Biblioteca nazionale centrale, saranno esposti due dipinti di Carlo Levi 'Autoritratto con fornello' e il ritratto di Eugenio Montale, ospitati presso la sala dedicata all'artista nel museo Spazi 900 della Biblioteca.



