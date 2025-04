Studentessa scomparsa a Roma da sei giorni, ricerche in corso

Una studentessa di 22 anni, Ilaria Sula, è scomparsa a Roma sei giorni fa. Non si hanno sue notizie dal 25 marzo scorso quando è uscita dall'abitazione che condivide con alcuni coinquilini e non è più rientrata.

Preoccupati, i genitori di Ilaria hanno presentato denuncia al commissariato di polizia San Lorenzo che ha avviato indagini con il commissariato Sant'Ippolito. E' stata attivata la cabina di regia in prefettura e sono stati attivati tutti gli enti e le associazioni preposti per ricerche. Non si esclude che la ragazza si sia allontanata dopo essersi lasciata con il fidanzato.

La studentessa, originaria di Terni, frequenta la triennale di Statistica all'università di Roma La Sapienza. Sui social in queste ore rimbalzano i post con l'appello per lei: "Non abbiamo sue notizie da martedì 25/03 e siamo molto preoccupati in quanto il suo telefono risulta spento". E ancora: "Chiunque abbia informazioni contatti le forze dell'ordine".



