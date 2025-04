Sfilano i modelli autistici, dietro il silenzio un mondo

Viola Z., autistica, ha 15 anni, ama ballare e tutto ciò che riguarda la cura di sé: trucco, gioielli e vestiti. Alessandro U., autistico, ha 17 anni, ciuffo di capelli ribelle, frequenta il terzo anno del liceo artistico per arti figurative, ama disegnare e creare storie utilizzando il programma Procreate, ma ama anche comporre musica con il programma Garageband. Michela B.C., 25 anni, non ha parlato fino a 6 anni e mezzo, poi ha iniziato a parlare in italiano e in inglese. Sono alcuni dei 19 ragazzi e ragazze autistici dell'associazione Modelli si Nasce, che per la seconda volta, dopo un anno, manda in passerella, con il patrocinio dell'assessorato ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale, che ha fortemente voluto la manifestazione, i suoi ragazzi straordinari.

L'evento, "Beyond Words" prevede una sfilata nel Salone delle Fontane all'Eur e una mostra fotografica a Palazzo Braschi, dal 2 al 21 aprile. La sfilata nel Salone delle Fontane ha di nuovo la regia di Rossano Giuppa ed è condotta anche stavolta da Eleonora Daniele. Durante il fashion show alcune celebrity, tra cui Margareth Madè, Giuseppe Zeno, Vittoria Schisano, Michele Ragno, Giulia Bevilacqua, Paola Minaccioni, leggono alcuni brani tratti dai racconti dello scrittore autistico Manuel Sirianni, Fantasie e non solo.

Beyond Words ospita cinque giovani designer che hanno sposato i temi dell'innovazione, della sostenibilità e dell'inclusione con collezioni disegnate per la sfilata. I brand sono Migale Couture, LeonardoValentini, Alchètipo by Andrea Alchieri, Simon Cracker, Chronos Corps, con il marchio francese di accessori e scarpe Calla ed al marchio eyewear Kyme.

A cura di Federica Trotta Mureau, Beyond Words è anche il titolo della mostra che racconta, attraverso le fotografie di Danilo Falà, i ragazzi dell'associazione Modelli si Nasce. La regia del film che accompagna le immagini è di Federico Papagna, mentre la direzione grafica per la stampa è curata da Daria Reina e Andrea Ferolla.



