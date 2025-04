Rocca, gara per il nuovo Umberto I nella primavera del 2026

Sulle tempistiche del progetto per il nuovo Policlinico Umberto I "dovremmo avere la prima risposta positiva, rispetto ai progetti di massima, alla fine aprile dall'Inail: il Consiglio d'amministrazione sta valutando i nostri progetti, non soltanto quello dell'Umberto I, ma anche per gli altri ospedali: Latina, Rieti, quello del Golfo e soprattutto Tivoli che ha già il progetto pronto, quindi cantierabile e da mettere in gara subito. Se noi entro questa primavera riusciamo a chiudere l'accordo con la Sovrintendenza, parte la gara per la progettazione del nuovo Policlinico e quella ci metterà 8 mesi o un anno". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine dell'inaugurazione della seconda piastra del pronto soccorso del Policlinico Umberto I. "L'obiettivo è nella primavera del prossimo anno di mettere a gara la realizzazione del nuovo policlinico - ha sottolineato - , con un progetto ovviamente approvato". "Le prime fasi di dialogo con la Sovrintendenza, con l'Agenzia del demanio, con la stessa Inail, stanno dando risultati positivi e ormai siamo a un passo. Per cui sono molto fiducioso che daremo nuova dignità al Policlinico più importante d'Italia", ha aggiunto Rocca



Riproduzione riservata © Copyright ANSA