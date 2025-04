Musica, agricoltura e assaggi. A Roma l'Appia Jazz Festival

Agricoltura, biodiversità e improvvisazione jazz. Sono gli ingredienti di Appia Jazz Festival che a Roma dal 4 al 6 aprile propone musica, incontri e degustazioni guidate a ingresso gratuito nell' area della Cartiera Latina, ex impianto industriale all'interno del Parco Regionale dell'Appia Antica. La prima rassegna agri-jazz, organizzata da Eticaarte e Parco Regionale dell'Appia Antica, con il sostegno del ministero della Cultura e di Siae, nasce con l'obiettivo di informare il pubblico sulla sostenibilità e l'innovazione in agricoltura all'interno di un percorso musicale con talenti emergenti under 35 della scena musicale jazz. I concerti sono a esaurimento posti, mentre per le degustazioni guidate serve la prenotazione on line su Eventribe.

L'apertura, il 4 aprile alle 19:30, è affidata a Pierpaolo Vacca, artista che unisce la tradizione popolare sarda a sonorità elettroniche moderne. Il 5 aprile sarà la volta di Camilla Battaglia, che trasforma la voce con l'utilizzo di alcuni effetti analogici, in una performance sperimentale ispirata ai versi di T.S. Eliot, e di Ester Pantano, cantante e attrice, in uno spettacolo che racconta la storia di cantautrici e interpreti esplorando i temi di violenza, solitudine, impegno sociale ed emancipazione. Il 6 chiusura con la chitarra di Christian Mascetta nel pomeriggio con una performance in solo chitarra e voce e in serata con il suo nuovo quartetto. Per gli appuntamenti dedicati all'agricoltura e alla biodiversità il 4 aprile si parlerà di all'agricoltura organica e rigenerazione del suolo. Il 6 aprile le socie e i soci di "Semi di Comunità" raccontano la loro esperienza di azienda agricola collettiva, la prima CSA di Roma - Comunità che Supporta l'Agricoltura - con un terreno di 5 ettari (metà bosco) all'interno dell'area protetta del Parco di Veio. Il 5 aprile degustazione di mieli e il 6 di formaggi. Il Festival ospita ogni giorno l'evento VinAppia, con gli stand delle aziende agricole del Parco Regionale dell'Appia Antica per assaggi da banco aperti a tutti e degustazioni guidate a numero chiuso.



