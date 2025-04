Cgil taxi, allestire auto disabili costa 18mila euro a tassisti

Mettere i tassisti nelle condizioni di svolgere un servizio adeguato alle esigenze delle persone con disabilità perché "oltre a pagare una licenza al Comune 52mila euro, chi ha scelto di allestire la propria vettura per il trasporto di queste persone deve pagare di tasca propria 18mila euro, il doppio rispetto a un'auto bianca standard". La denuncia viene dalla Unica Filt Cgil di Roma e Lazio che oggi, insieme al Disability Pride, il Comitato spontaneo mobilità accessibile e altre associazioni manifesterà in Piazza del Campidoglio. "Regione e Campidoglio - chiede Nicola Di Giacobbe, coordinatore nazionale di Unica Cgil - intervengano per creare le condizioni affinché il servizio taxi, che è e deve rimanere un servizio universale con una tariffa amministrata, sia messo nelle condizioni di rispondere alle esigenze delle persone disabili e dei tassisti che scelgono di trasportarle. Un servizio che non sia pensato per tutti non è un servizio pubblico. Un servizio precluso a una fascia di popolazione è un servizio iniquo e inaccettabile. Vogliamo che l'accesso alle vetture taxi sia universalmente garantito come accade nella maggior parte delle città europee, per questo motivo la libera circolazione non può essere concessa fissando delle percentuali.

Nasce un patto tra persone con disabilità e operatori del settore trasporto pubblico non di linea che non riescono ad accedere al servizio taxi, rivendicando il loro diritto alla mobilità universale. Utenti e futuri tassisti con veicoli adattati per persone con disabilità motoria, sono consapevoli che 200 licenze sulle mille previste potrebbero non essere sufficienti. Tutti insieme richiedono corsi di formazione per accogliere persone con disabilità sulle vetture e offrire loro un servizio adeguato".



