A Palazzo Valentini incontro per Viaggio del ricordo con scuole

Si è svolto questa mattina l'incontro di formazione con gli studenti dei 15 istituti superiori che parteciperanno al "Viaggio del Ricordo" che si terrà il 14 - 15 e 16 aprile e che vedrà la partecipazione anche del sindaco Roberto Gualtieri. A coordinare i lavori il professor Giorgio Marsan insieme al professor Gianni Stelli, Presidente della Società degli Studi Fiumani, la professoressa Donatella Schürzel, Presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Roma e Vicepresidente nazionale vicario e i professori Maria Grazia Chiappori, Raoul Pupo ed Ester Capuzzo.

Nel corso dell'evento è stato illustrato agli studenti il programma dettagliato del Viaggio oltre alla presentazione della storia delle Foibe e dell'Esodo Giuliano - Dalmata.

A dare il benvenuto alle ragazze e ai ragazzi degli istituti, il consigliere della Città metropolitana di Roma Capitale, Mariano Angelucci e il capo segretaria del Sindaco in Città metropolitana, Emiliano Minnucci.

"È bello vedere una Sala consiliare piena di ragazzi e ragazze per un'occasione così importante. Come Ente metropolitano insieme a Roma Capitale abbiamo voluto fortemente finanziare questa esperienza perché crediamo che visitare i luoghi dove si è verificato uno dei delitti più atroci della storia sia fondamentale per le nuove generazioni. E' importante educare i giovani narrando loro quanto successo in passato, affinché gli eventi della storia non possano verificarsi nuovamente, soprattutto in un periodo come quello di oggi dove la guerra è vicina a casa nostra più di quanto si pensi. In questo contesto è importante portare avanti il concetto di Europa unita, ovvero di un Europa di pace, quella che abbiamo la fortuna di vivere dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Voi giovani state godendo di questo privilegio che non è un fatto di poco conto ma bensì il frutto del lavoro delle nostre madri e padri. E l'amministrazione Gualtieri vuole perseguire proprio l'obiettivo dei nostri antenati: costruire un'istruzione che guardi ad un futuro migliore sulle basi degli ideali di pace", ha detto Mariano Angelucci, consigliere della città metropolitana.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA